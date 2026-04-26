Alertan por falsas ofertas de trabajo por Mundial

A unos meses de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explicó que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo.

El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como proteger la información personal y prevenir ciberdelitos.

Explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.

Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.