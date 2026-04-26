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Alertan por falsas ofertas de trabajo por Mundial

Abril 26 del 2026
Ofertas de trabajo engañosas aparecen más en el Mundial. El Universal
Ofertas de trabajo engañosas aparecen más en el Mundial. El Universal

A unos meses de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, autoridades federales y locales alertaron a la población sobre falsas ofertas de trabajo ligadas a este evento deportivo. Explicó que los ciberdelincuentes utilizan anuncios engañosos en redes sociales, páginas web fraudulentas o incluso intermediarios falsos con el objetivo de reclutar personas que buscan empleo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo.

El objetivo de las siguientes recomendaciones es fortalecer la cultura de la prevención y la seguridad digital, así como proteger la información personal y prevenir ciberdelitos.

Explicaron que entre las principales características de estas ofertas destacan los sueldos elevados, las facilidades de traslado y hospedaje, requisitos mínimos y procesos de contratación poco rigurosos, lo que motiva a jóvenes, migrantes y personas en situación económica vulnerable a caer más fácilmente.

Detalló que para cometer estos delitos, las redes criminales utilizan fachadas de empleos en bares, centros nocturnos o servicios de acompañamiento para encubrir actividades ilícitas, además de solicitar pagos anticipados por trámites inexistentes como visas, uniformes o capacitaciones.

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