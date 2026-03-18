Alertan por fraude con códigos QR en paquetes

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) alertó sobre una modalidad de fraude mediante el uso de códigos QR maliciosos en paquetes inesperados, con los cuales los delincuentes obtienen información personal y financiera de las víctimas.

La SSC informó que los estafadores envían paquetes no solicitados y que no tienen relación con el destinatario, en los cuales incluyen códigos QR que invitan a escanear bajo el pretexto de saber los detalles del contenido, el estado del envío o para reclamar el paquete.

Al escanear el código las víctimas son dirigidas a sitios web que simulan ser confiables, en las que se solicitan datos personales, información bancaria o credenciales de acceso.

En otros casos, se descarga un software malicioso que compromete la seguridad del dispositivo o el equipo de cómputo desde donde se revisó el QR.

Cuando los estafadores consiguen la información personal pueden realizar cargos no autorizados, robo de identidad, acceso a cuentas bancarias y suplantación digital.

Por lo anterior, emitió recomendaciones: no escanear códigos QR de paquetes o mensajes que no hayas solicitado o que provengan de remitentes desconocidos. No proporciones información personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos. Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción, entre otras acciones preventivas.