Alertan por fraudes digitales y ofertas en regreso a clases

La Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas brindó recomendaciones para tener un regreso a clases seguro y evitar ser víctima de algún ciberdelito o fraude en la red.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que en el retorno a las aulas aumentan los trámites escolares en línea y la compra de útiles en diferentes plataformas digitales; con esto los ciberdelincuentes buscan aprovechar la urgencia y la sobrecarga informativa de los usuarios para cometer delitos.

Cómo operan

Detalló que algunas de las prácticas que se han identificado son la suplantación de identidad de instituciones educativas, sitios web falsos de tiendas de útiles y uniformes, becas y apoyos inexistentes.

Así como ofertas falsas de dispositivos electrónicos y créditos sin tantos requisitos para gastos escolares.

La dependencia recomendó validar la información con las instituciones escolares, utilizar sus canales oficiales de atención y contacto ciudadano.

En caso de realizar pagos a cuentas bancarias personales, siempre deben estar a nombre de la institución escolar, comprar en establecimientos reconocidos en línea, los cuales puedan ofrecer facturas o comprobantes de compra, además de ofrecer garantía.

La SSPC indicó que antes de pagar en línea, revisar que el sitio tenga conexión segura (inicie con “https://” y muestre el candado en la barra del navegador), no pagar por inscribirse a algún programa de beca, no compartir documentos de identificación personal sin verificar la autenticidad de los programas de becas en las instituciones correspondientes.

Adquirir dispositivos electrónicos en cadenas reconocidas o distribuidores autorizados, que cuenten con respaldo de servicio de atención a clientes, no proporcionar ni depositar dinero para obtener un crédito.