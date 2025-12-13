Alertan por fraudes en compra de boletos

En el marco de la tercera fase de la venta de boletos para la Copa FIFA 2026, el Gobierno de México alertó por fraudes en las compras, y ante la frustración por los altos precios para las entradas, Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, aclaró que el gobierno no tiene nada que ver con la venta de boletos, que no se pueden revender y explicó cómo se puede entrar al sorteo aleatorio para la venta de boletos.

“Han comenzado a aparecer páginas falsas, promociones engañosas y supuestos ‘accesos garantizados’ que ponen en riesgo tu dinero y tus datos”, dijo Cuevas.

Llamó a desconfiar de quienes ofrecen entradas a través de agencias de viajes, grupos de Facebook, WhatsApp y otras redes sociales.

Refirió que el único lugar para comprar boletos es a través de la página oficial de la FIFA, encargada de la responsabilidad de la venta, precios y definición de paquetes.