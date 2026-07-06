Alertan por intensificación de El Niño en julio

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé la intensificación del fenómeno meteorológico El Niño, lo que aumentará la probabilidad de eventos meteorológicos extremos en los próximos meses.

De acuerdo con su boletín mensual sobre el clima estacional mundial, el organismo estima una rápida evolución de El Niño hacia un episodio intenso entre julio y septiembre de 2026, lo que aumentará la probabilidad de olas de calor, sequías, lluvias intensas y otros fenómenos en muchas partes del mundo.

Se espera que este continúe intensificándose durante el otoño del hemisferio norte y que su influencia se extienda a muchas regiones del planeta. En la cuenca del Atlántico ecuatorial se prevé que las temperaturas permanezcan, en general, por encima del promedio.

La secretaria general, Celeste Saulo, señaló que ya se observan condiciones características de un episodio de El Niño y se prevé que se intensifiquen rápidamente hasta convertirse en un episodio fuerte.