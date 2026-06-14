Alertan por lluvias intensas, deslaves e inundaciones

En las próximas horas se esperan lluvias fuertes en aproximadamente medio territorio nacional, que podrían desencadenar inundaciones, deslaves y oleaje elevado, de acuerdo con organismos públicos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) advirtieron sobre el ingreso del área de baja presión en el oeste del Golfo mexicano.

Así como chubascos (de cinco a 25 mm) en Baja California, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero.

Conagua y el SMN advierten que las regiones con pronóstico de lluvias intensas podrían presentar deslaves, incrementos de agua en afluentes como ríos y arroyos, con sus posteriores desbordamientos e inundaciones.

Vientos y oleaje

Asimismo, el Servicio Meteorológico alerta sobre rachas fuertes de viento de 50 a 70 km por hora en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que para la costa y centro del país se esperan rachas de 60 a 30 km/h.

Las autoridades alertan sobre caída de árboles y anuncios publicitarios por los vientos fuertes.

En la región costera se espera oleaje elevado de hasta dos metros y medio en Baja California, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo; con respecto a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se prevé lo mismo, junto con mar de fondo y corrientes de arrastre ocultas.

Recomendaciones ante lluvias, vientos y oleajes

Las autoridades recomiendan no atravesar calles inundadas, ríos o arroyos, ya sea a pie o en vehículos. Identificar rutas de evacuación a refugios temporales, salvaguardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas.

Asimismo, sugieren asegurar techos de lámina; mantenerse alejados de árboles viejos, paredes inestables y cables eléctricos. Sigue al pendiente de la información e indicaciones de las autoridades correspondientes.