Alertan por posibles problemas de abasto

La industria gasera alertó que durante los próximos 15 días habrá racionamiento en la venta de gas LP en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, debido principalmente a los problemas de distribución que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex), informó Rocío Robles, directora ejecutiva de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas).

“Estamos trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industria a todos los consumidores, efectivamente, ha habido cambios logísticos, Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto”, dijo la directiva.

Robles aclaró que no se trata de un desabasto, sino de un racionamiento temporal, y aseguró que la situación comienza a estabilizarse, lo que permitiría cubrir la demanda de la temporada invernal.

El Universal solicitó a Pemex comentarios o una postura sobre esta situación, pero no ha podido dar respuestas de forma inmediata.

Por su parte, el Gremio Gasero Nacional manifestó su preocupación por el racionamiento, al advertir que podría desencadenar un desabasto.

Enrique Medrano, representante del gremio, señaló que diversos comisionistas en la zona metropolitana han denunciado que deben hacer largas filas en las terminales de Pemex y en ocasiones no alcanzan producto.

“Las plantas de distribución de gas LP comentan que, una de las causas, fue por el bloqueo de carreteras que se ha presentado en las últimas semanas lo que ha atrasado la distribución, problema que ha afectado al Estado de México, CDMX, Puebla, Tlaxcala y Pachuca”, comentó.