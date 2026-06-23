Alertan por retos virales del Mundial 2026

Para prevenir riesgos asociados con la difusión de retos virales peligrosos utilizados para generar contenido en redes sociales con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México recomendaron evitar participar en esos desafíos.

Entre los riesgos identificados se encuentran el ingreso a zonas restringidas de los estadios para grabar videos, la realización de maniobras peligrosas en vialidades cercanas a los recintos deportivos o el escalamiento de estructuras para obtener fotografías.

También la invasión de áreas de seguridad, actos de vandalismo para generar contenido viral.

De acuerdo con las dependencias, los organizadores o promotores de estos retos suelen difundir videos cortos en redes sociales para incentivar a los usuarios a replicar acciones relacionadas con la justa mundialista, generalmente prometen reconocimiento, popularidad o la posibilidad de obtener miles de reproducciones mediante el uso de etiquetas y tendencias asociadas al torneo.