Alertan por suplantación de identidad de funcionarios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre extorsiones a particulares realizadas mediante documentos apócrifos en los que se suplanta la identidad institucional de la dependencia, así como de su titular Raquel Buenrostro y del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.

En un boletín, Anticorrupción informó que los documentos detectados para este esquema delictivo son completamente falsos y carecen de toda validez oficial, por lo que no corresponden a ningún procedimiento administrativo iniciado por la autoridad.

“Personas ajenas a la institución utilizan indebidamente nombres, cargos, logotipos y membretes gubernamentales para dar apariencia oficial a documentos falsos y hacer creer a particulares que existe una investigación o procedimiento en su contra”, detalló.

Esquema delictivo

Posteriormente, los presuntos extorsionadores solicitan dinero o cualquier otro beneficio económico a cambio de evitar supuestas consecuencias legales o administrativas.

Según señaló, este esquema delictivo incluye incluso la falsificación de la firma autógrafa de la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.

Por ello, Buenrostro y Encinas se deslindaron del uso indebido de sus nombres y cargos para la realización de estos actos ilícitos, incluyendo cualquier intento de fraude o extorsión.

En ese sentido, Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que ya alista denuncias penales correspondientes para que se investigue la falsificación de documentos oficiales y firmas, así como la suplantación de identidad de funcionarios federales.