Alertan por uso de coyotes para cruzar frontera norte

La embajada de Estados Unidos en México alertó a las personas migrantes sobre el uso de “coyotes” para intentar cruzar de forma ilegal la frontera, y aseguró que estas personas encargadas de transportar a gente a territorio estadounidense solo buscan “quitarte tu dinero”.

Por medio de redes sociales, la representación diplomática compartió un video en el que expresa que “los coyotes no te pueden llevar a Estados Unidos, solo pueden quitarte tu dinero”. Afirmó que en el intento de cruzar a territorio estadounidense, a los guías “no les importa tus condiciones de salud”.

Advertencia

“Todo empieza bien pero poco a poco te das cuenta de que no es lo que te dijeron. No les importan tus condiciones de salud y definitivamente no les importa tu familia. Si estás en problemas solo te dejan atrás y en cualquier momento te van a traicionar. Te exigen más dinero para seguir y luego desaparecen. Terminarás yendo de regreso y en una peor situación. Los coyotes no te pueden llevar a Estados Unidos, solo pueden quitarte tu dinero”, se escucha en el video.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, las personas migrantes de México y Centroamérica recurren al uso de guías, coyotes o polleros con el objetivo de llegar a la Unión Americana.

Dicho fenómeno consiste en prometer cruces seguros, rutas rápidas y sin riesgos de detención; sin embargo, desde la llegada del presidente Trump, la embajada ha implementado una campaña contra el cruce ilegal de la frontera, asegurando que está más vigilada que nunca.

Según datos compartidos por la Secretaría de Gobernación (Segob), se estima que el costo promedio que pagaron los migrantes de varios países que cruzaron la frontera norte rumbo a Estados Unidos pasó de tres mil 527 dólares (aproximadamente 61 mil 341.58 pesos) en 2013 a nueve mil 271 dólares (cerca de 161 mil 241.23 pesos) en 2022. Cabe mencionar que la cifra podría ser mucho mayor en la actualidad.