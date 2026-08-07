Alertan riesgo de censura rumbo a elección 2027

Juristas, exmagistrados y especialistas agrupados en el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (Cepna), advirtieron que la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, podría derivar en censura y autocensura en radio y televisión, con efectos sobre el debate público y el proceso electoral 2026-2027.

En el posicionamiento “Libertad de Expresión y Proceso Electoral 2026-2027. Sin debate libre no hay elecciones libres”, los firmantes señalaron que permitir que el gobierno determine qué constituye información, opinión o tratamiento noticioso, además de imponer sanciones a los concesionarios, representa un riesgo para la libertad de expresión.

Libertad de expresión, condición indispensable

El documento sostiene que la libertad de expresión constituye una condición indispensable para la democracia y recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos la ha definido como una “piedra angular” de toda sociedad democrática, al permitir la existencia de una opinión pública informada y de una ciudadanía capaz de contrastar ideas, ejercer la crítica y tomar decisiones libres.

Los integrantes del Cepna afirmaron que ninguna elección puede considerarse auténtica cuando la conversación pública se desarrolla bajo la amenaza de sanciones.

Rechazan regulación del gobierno

Los firmantes señalaron que la legislación electoral vigente otorga al Instituto Nacional Electoral (INE) la administración de los tiempos de radio y televisión durante los procesos electorales, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ejerce el control de constitucionalidad y legalidad en la materia, precisamente para evitar que el gobierno intervenga en la valoración del ejercicio de la libertad de expresión durante las contiendas políticas.

Advirtieron que una regulación elaborada unilateralmente por una dependencia gubernamental podría convertirse en un mecanismo de presión sobre concesionarios de radio y televisión y limitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, con el riesgo de extender sus efectos a medios impresos y digitales.