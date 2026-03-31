Alertan riesgos de explotación sexual de menores

La senadora del Partido Acción Nacional, Laura Esquivel Torres, hizo un llamado al Gobierno Federal y al Senado de la República a tomar medidas para detener uno de los riesgos más graves en México y en el mundo, que es la violencia y la explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes, durante el Mundial de Futbol 2026 que inicia el próximo 11 de junio.

La legisladora por Michoacán solicitó que se apruebe en el pleno del Senado la iniciativa de la diputada panista, Tania Palacios Kuri, para que en los hoteles toda persona mayor de edad que pretenda entrar a una habitación con un menor tenga la obligación de comprobar el parentesco, la tutela o la patria potestad.

Además, informó que presentó un punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, y a la Fiscalía General de la República, que implementen campañas nacionales de prevención, detección y denuncia contra los delitos de trata mundial.

También pedirá, mediante un punto de acuerdo, a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, aplicar los instrumentos de cooperación con Estados Unidos para que echen a andar nuevamente el programa Angel Watch Center y tengan colaboración directa con la Interpol, a través de su herramienta ICSE, con el fin de identificar agresores o depredadores sexuales que intenten ingresar a nuestro país para que se les boletine o se les prohíba la entrada

“Los números ahí están. En el Mundial de Sudáfrica, que fue en 2010, las denuncias por abuso sexual infantil aumentaron un 30 por ciento. En Brasil, en 2014, las denuncias se incrementaron en más del 40 por ciento. Entonces, es claro que este tipo de eventos tienen un riesgo. Y nosotros, el Senado, el gobierno, tenemos la obligación de actuar a tiempo, de prevenir, no de castigar, porque cuando se trata de nuestras niñas y niños, llegar tarde también es fallar”, puntualizó.

La senadora Laura Esquivel denunció que en el extranjero se venden paquetes turísticos para visitar México, que incluyen menores de edad.