Alertan sobre riesgos de trata en el deporte

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a reforzar la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados a actividades deportivas, al advertir que este ámbito también puede ser utilizado por redes de trata y explotación.

El organismo señaló en un comunicado que las personas tratantes aprovechan distintos espacios de vulnerabilidad para captar víctimas, incluido el interés de jóvenes deportistas por alcanzar reconocimiento, éxito profesional o mejores oportunidades de desarrollo.

Engaños

Advirtió que existen casos en los que personas que se presentan como agentes, representantes o entrenadores ofrecen supuestas oportunidades de contratación o crecimiento deportivo que pueden derivar en distintas modalidades de explotación relacionadas con la trata de personas.

De acuerdo con el organismo que dirige Rosario Piedra, estas estrategias de captación pueden propiciar que niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean alejados gradualmente de sus familias, redes de apoyo y entornos de protección.

Recordó que la trata de personas es un delito que vulnera la dignidad humana y constituye una grave violación a los derechos humanos.