Alertan sobre suplantación de identidad de Barclays

A través de Facebook y WhatsApp, defraudadores posiblemente suplantaron la identidad del grupo financiero Barclays en México para engañar a la gente, alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

En un comunicado informó que recibió del grupo financiero de origen inglés que opera en nuestro país reportes respecto a que dos de sus instituciones financieras fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales y administrativos.

Se trata del uso de los nombres de su casa de bolsa y del banco para engañar a la población con supuestos cursos para ser especialista en inversiones.

Detalló que, por medio de publicidad en la red social Facebook, personas desconocidas están promoviendo cursos falsos para convertirse en “especialistas en inversiones”.

Trasladan a las víctimas a grupos de mensajería como WhatsApp, bajo denominaciones como “D115 Academia Financiera Barclays”, con el fin de explicar a las víctimas cómo inscribirse y acreditar los cursos sobre inversión.

Cuando las víctimas supuestamente acreditan el curso, son inducidas a descargar una aplicación móvil para realizar una inversión inicial, que les permita poner en práctica lo aprendido, bajo la figura “Inversionista Regular” o “Inversionista VIP”.

Una vez realizado el pago, se interrumpe toda comunicación, alertó.

Advirtió que el mismo modus operandi podría aplicar para el ofrecimiento de un esquema de inversión denominado “Programa de Valoración del 800 %”, con el cual se ofrece al público un “Plan de aumento de riqueza del 800 %”, a través de fases mensuales.