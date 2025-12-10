Alertan violación a derechos por “jueces sin rotro”

Luego de que el Senado de la República aplazó la discusión de la iniciativa para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y Ley Federal contra Delincuencia Organizada, que incluye la figura de jueces sin rostro, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) llamó a aprovechar el tiempo para revisar a fondo las figuras inconvencionales que vulneran derechos humanos y asegurar que la reforma respete el debido proceso.

En su cuenta de X, afirmó que el dictamen que circula asevera que el mismo cumple con los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a brindar medidas de seguridad para las personas juzgadoras e incluir la revisión periódica y oficiosa de la reserva de identidad.

Sin embargo, aseguró que el estándar internacional no admite excepciones, al ser la figura contraria a los principios de idoneidad, competencia, legalidad, independencia e imparcialidad.

Sostuvo también que el dictamen incluye adiciones a los supuestos por los que es posible llevar a cabo una detención en flagrancia, reduciendo parámetros objetivos para ello, además de que se amplían las excepciones para solicitar control judicial ex post para actos de investigación, que incluyen hechos.

Precisó que aunque medidas como las establecidas en esta iniciativa pueden parecer atractivas ante el alcance de la violencia en el país, vulneran las garantías judiciales, la independencia judicial y el debido proceso.