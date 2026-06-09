Alertas de viaje de EUA golpean a Reynosa: López

Cada alerta que Estados Unidos lanza por motivo de inseguridad, genera pérdidas de más de cien millones de pesos mensuales para los sectores comercial y de turismo médico en Reynosa, Tamaulipas.

Gildardo López Hinojosa, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta frontera, dio a conocer que por tal motivo, el 2026 se perfila como uno de los años más complicados para ambas actividades.

“La percepción de inseguridad ha provocado una disminución de entre 20 y 30 por ciento en la afluencia de visitantes procedentes del Valle de Texas, por lo que la economía local también resiente los efectos de las largas filas en los puentes internacionales, así como el impacto derivado de casos de presunta negligencia médica”, destacó.

Dijo que los visitantes texanos generan una derrama económica promedio de 370 millones de pesos al mes en la ciudad. “De ese monto, 246.5 millones corresponden al turismo familiar y comercial; 51 millones al turismo médico; 46.9 millones al turismo de placer, y 25.5 millones al turismo de negocios”.

El desglose del flujo de visitantes muestra que 39.7 por ciento viaja por motivos familiares; 26.8 por ciento realiza compras; 13.8 por ciento busca atención médica; 7.7 por ciento visita la ciudad por recreación, y 6 por ciento lo hace por actividades laborales.