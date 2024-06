Alfaro amaga con rompimiento a MC

“Celebrar que a nivel nacional Movimiento Ciudadano le ganó al PRI y al PRD es penoso y otra muestra de la banalidad con la que se ha manejado el partido”, consideró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien advirtió que si la dirigencia nacional sigue por esa ruta, en Jalisco estarían dispuestos a la ruptura con el partido de ser necesario.

“Cuando uno escucha declaraciones, como las de las últimas horas, de la dirigencia nacional festejando que competimos por el cuarto lugar, pues la verdad a mí me da mucha pena que estén viendo eso como una apuesta de futuro del partido; nosotros en Jalisco construimos un partido que gana elecciones y yo quisiera que a nivel nacional hubiera una visión en la que en lugar de estar viendo si le ganaste al PRI pues pudieras construir una alternativa para México que no estuviera diseñada a partir de la banalidad, como sucedió en esta campaña. Yo no creo en un partido que esté aplaudiéndose a sí mismo, ufanándose de que le ganó al PRD y al PRI; si el PRD y el PRI se murieron hace mucho nomás que nadie les avisó, eso no es algo para presumir.”, dijo Alfaro.

En su crítica, el gobernador de Jalisco apuntó hacia el norte de la República, concretamente a Nuevo León, y afirmó que, “detrás de la banalización de la política que está imperando en la dirigencia nacional de MC, hay un grupo de asesores enquistados en el partido que solo buscan vivir del presupuesto y se está equivocando al hacer de la política una broma que pasó de ‘los destapes con cerveza, a las despedidas con rímel’ y se puede resumir en el concepto ‘fosfo fosfo’”, comentó

Además, señaló que si esa visión de partido continúa, el grupo que conforma MC en Jalisco no estaría de acuerdo, y menos si se impone en la dirigencia nacional a Jorge Álvarez Máynez, como lo ha deslizado Dante Delgado, actual líder de Movimiento Ciudadano en el país.