Alfonso Cepeda no nos representa: CNTE

En su día 11 de huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) le respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó que a partir de agosto se buscará el diálogo escuela por escuela con maestros para atender sus demandas, y no solamente con las “cúpulas” del magisterio disidente.

En una pausa por encontrarse con una valla humana que buscaba contener al magisterio disidente sobre Tlalpan en su avance al Estadio Ciudad de México, la CNTE señaló que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no les representa.

“Alfonso Cepeda (líder del SNTE) no nos representa y aún así le dan una senaduría”, dijo Elvira Veleces, líder de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg).

“En la Coordinadora nos regimos por principios y además las decisiones las tomamos no por vía unilateral. Queremos recalcar que nuestra lucha es pacífica, que salimos a las calles y nuestra lucha es, sobre todo, para visibilizar en este marco del Mundial, la ventana al mundo, que nuestras demandas no han sido atendidas”, agregó.

Nunca presentó contrapropuesta: Issste

Por otra parte, Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), acusó que los maestros de la CNTE no presentaron ninguna contrapropuesta a los planteamientos del Gobierno Federal durante las mesas de negociación.

Afirmó que el régimen presentó dos propuestas, pero no recibieron ninguna iniciativa de modificación de la Coordinadora, y que no cedieron en sus peticiones originales, que tenía como principal objetivo la derogación de la Ley del Issste del 2007.

A su vez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el Gobierno Federal ha atendido las principales demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), por lo que consideró que las movilizaciones convocadas en el marco de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026 responden a intereses políticos y no a la falta de diálogo.