Aliados de Flávio rechazan su denuncia de fraude

Aliados del senador Flávio Bolsonaro rechazaron las afirmaciones de fraude electoral contenidas en una carta escrita por el político desde Estados Unidos, adonde huyó el martes tras la derrota sufrida el domingo pasado frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

En la carta, Bolsonaro se proclamó “líder” de Brasil en el exilio y aseguró haber sido víctima de un “fraude” perpetrado con la complicidad de un juez de la Corte Suprema que, antes de llegar al cargo, se desempeñó como abogado personal de Lula.

El principal referente del bolsonarismo en Brasil, el gobernador reelecto de San Pablo, Tarcísio de Freitas, subrayó que “es preciso respetar el resultado de las elecciones del domingo” y mirar hacia adelante, puesto que los comicios “ya terminaron”.

Freitas y otro importante dirigente bolsonarista, el senador Rogério Marinho, se reunieron el lunes con Flavio Bolsonaro, que al día siguiente salió de Brasil hacia Estados Unidos en un vuelo que despegó desde Puerto Iguazú, la ciudad argentina en la frontera con Brasil.

Marinho, quien coordinó la campaña de Bolsonaro, se distanció de su correligionario al afirmar ayer que “no hay pruebas de un fraude”.

Por otra parte, partidos del campo conservador que respaldaron la candidatura de Bolsonaro rechazaron la hipótesis de una adulteración de los resultados de la segunda vuelta electoral, en la que Lula obtuvo el 51 % de los votos y el candidato opositor 48 %.