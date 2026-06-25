Alianza alertan rezagos educativos

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que validó hace unos meses el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para eliminar el requisito mínimo de asistencia, permitir la promoción automática en algunos grados y flexibilizar los criterios de acreditación en Educación Básica obligará a fortalecer los mecanismos de regularización académica y de apoyo a docentes y estudiantes, afirmó la organización Alianza de Maestros.

En un comunicado, la agrupación se refirió a la reciente resolución de la SCJN que validó el Acuerdo 10/09/23 de la SEP, mediante el cual se flexibilizan los criterios de evaluación en escuelas públicas y privadas del país.

Recordó que la determinación respalda medidas como la eliminación del requisito de 80 por ciento mínimo de asistencia para acreditar materias, la promoción automática en preescolar y primer grado de primaria, mecanismos de regularización para alumnos de secundaria y una mayor flexibilidad en los criterios de acreditación escolar.

Asimismo, señaló que la normativa permitirá que estudiantes de secundaria avancen de grado aun con algunas asignaturas no acreditadas, mientras que en preescolar y primer año de primaria los alumnos continuarán de forma automática al siguiente grado independientemente de sus calificaciones o porcentaje de asistencia.

Indicó que la Corte sostuvo que el objetivo de estas medidas es evitar que niñas, niños y adolescentes (NNA) sean excluidos del sistema educativo por factores sociales, económicos o familiares. También recordó que el máximo tribunal consideró que reprobar estudiantes por faltas o bajo rendimiento puede profundizar desigualdades sociales y afectar el desarrollo integral de los menores.

Ante ello, Alianza de Maestros afirmó que la resolución avala el planteamiento de la SEP, pero expresó diferencias con algunos de los razonamientos que sustentan la decisión judicial.

Sostuvo que desde hace años el sistema educativo no busca reprobar a los alumnos, sino generar alternativas para que continúen avanzando en sus estudios con la mejor preparación académica posible.

Alianza de Maestros, sostuvo que estos objetivos deben acompañarse de mecanismos que permitan identificar rezagos y atender oportunamente las necesidades de aprendizaje.