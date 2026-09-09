¿Alianzas sin pacto?

Ya se habla de la necesidad de una alianza de la oposición en 2027: todos contra los partidos de la coalición gobernante. Sin embargo, nadie la define aún ni hay la certeza (o la esperanza) de que se llevará a cabo.

Si acaso la oposición unida puede ofrecer un flanco útil contra Morena y sus aliados, bien harían en atender a los hechos. De acuerdo con la encuesta Enkoll, MC y el PAN son los partidos con mayor intención de voto (12 por ciento cada uno), mientras que el PRI está en tercer lugar con 8 %. Sumadas las intenciones de voto, alcanzan el 32 por ciento y no igualan la de Morena (41 por ciento).

Aun si fueran fidedignos, a nueve meses de las elecciones, estos datos siguen siendo poco relevantes, aunque muestran la postración de la oposición en su conjunto en el juicio del electorado.

Hay dos actores nuevos, Somos y Paz. El primero ha levantado expectativas considerables y podría crecer más allá de la mera conservación del registro legal, y ojalá así sea, mientras que el segundo seguramente nació para quedarse chiquito y medrar apoyando a Morena, como lo hizo su antecesor, el PES.

El frente de las instituciones presenta un panorama muy desfavorable para el país. Ya no se puede hablar de la imparcialidad del INE ni del Tribunal Electoral. Están tomados por Morena.

El uso del dinero público por el gobierno (y del crimen organizado) para efectos electorales ha vuelto con virulencia, como quedó evidenciado en el “proceso electoral” de 2024, que empezó no bien Morena recibió el golpe de las elecciones intermedias de 2021, que le mermaron su poder en el Congreso.

Nadie puede esperar que la avalancha de recursos ilegales en las elecciones de 2027 disminuya. Al contrario, crecerá para blindar el resultado y evitar perder la fuerza que le permita mantenerse en el poder, proteger a sus muy vistos “presuntos” dirigentes asociados para delinquir impunemente y prepararse para 2030.

De ahí que una alianza nacional opositora no sea sólo necesaria, sino indispensable. Necesitaría un verdadero pacto nacional opositor con un programa común legislativo y de gobierno que pueda ir más allá de sus mediocres intereses inmediatos por tal o cual plaza o posición.

Para armar ese pacto no se necesita ir demasiado lejos. Podría poner en el centro la democracia como un derecho de los mexicanos, con la libertad de autogobierno mediante elecciones imparciales, fuera del control de cualquier poder político o económico.

Junto con ello, un programa basado en el Artículo 1.° constitucional que consagra los derechos humanos que están en la Constitución y, sobre todo, los que han sido sacados (saqueados) por el obradorismo, como el derecho de amparo o la independencia del Poder Judicial.

Pero, además, puede incorporar los derechos humanos establecidos por el derecho internacional al que el Estado mexicano se ha adherido, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Si se desagregan inteligentemente y se adaptan a las condiciones nacionales, pueden ser un programa común al que nadie pueda oponer objeción, pues son acuerdos de Estado que Morena, más que ningún otro partido, ha pisoteado sin misericordia.

Sin un pacto nacional de ese calibre aunado a una propuesta seria y detallada de crecimiento económico (que Morena no tiene, por cierto), no se labrará un nuevo prestigio que permita a la oposición democrática recuperar el horizonte de progreso para un país que lo ha perdido.