Alista Acosta Naranjo visita a exgobernador Ruffo Appel

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos, informó que las autoridades penitenciarias le autorizaron visitar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, el próximo martes 22 de septiembre, a las 13:00 horas, en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

En una publicación en X, el dirigente calificó de “infame injusticia” la situación de Ruffo y anunció que acudirá a expresarle su respaldo.

“Por fin las autoridades penitenciarias de Almoloya de Juárez me autorizaron visitar a mi amigo y compañero Ernesto Ruffo. El próximo martes 22 de septiembre, a la 1:00 pm, ingresaré a darle un abrazo e informarle no está solo en esta infame injusticia”, agregó.

El exgobernador enfrenta un proceso penal por presuntos delitos en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.

El pasado 19 de julio fue vinculado a proceso y se le impuso prisión preventiva oficiosa.

La defensa de Ernesto Ruffo promovió un amparo contra esa medida y la negativa a permitirle continuar el proceso en prisión domiciliaria. Para sustentar la solicitud presentó documentación médica sobre su estado de salud, incluidos antecedentes de atención ortopédica y cardiológica, según el mismo medio.

Acosta Naranjo ha participado en las movilizaciones para exigir que Ruffo Appel enfrente el proceso desde su domicilio. En una concentración frente a la Fiscalía General de la República coincidió con familiares del exgobernador, el expresidente Vicente Fox y dirigentes del PAN y de Somos México, quienes respaldaron esa petición.