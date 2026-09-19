Alista CNDH revisión a Ley Trasciende

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, se comprometió a revisar las iniciativas de la Ley Trasciende, que buscan abrir el debate sobre la muerte digna en México y cuentan con el respaldo de cerca de 190 mil firmas ciudadanas.

Durante una reunión con Samara Martínez, impulsora de la iniciativa, e integrantes de la Coalición Muerte Digna ¡Ya!, Práctica: Laboratorio para la Democracia y otras organizaciones, Piedra escuchó los planteamientos de personas que promueven el derecho de pacientes con enfermedades graves, crónicas o terminales a decidir sobre el final de su vida con autonomía, libertad, dignidad y sin sufrimiento.

Martínez entregó a la titular de la CNDH las iniciativas legislativas presentadas en los ámbitos federal y local, así como las firmas recabadas mediante plataformas digitales en apoyo de la Ley Trasciende.

Las organizaciones también solicitaron al organismo emitir un posicionamiento institucional sobre la muerte digna y organizar un foro para analizar el tema.