Alista comisión discusión sobre ley de feminicidio

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado aprobó la ruta crítica para el análisis y discusión de la iniciativa presidencial que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio.

La presidenta de la comisión, Martha Lucía Micher Camarena, detalló los plazos que se tienen previstos para recoger propuestas y observaciones, analizar la propuesta y dictaminar la iniciativa para que sea discutida en el mes de septiembre.

En este marco, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que es inaceptable que en México el feminicidio no se castigue igual en todo el territorio.

Lamentó que al contar con 32 códigos penales existan 32 maneras muy distintas y miradas diferentes para nombrar el asesinato de las mujeres por razones de género.

Dijo que hay entidades en las que las razones de género son tan restrictivas que el delito termina reclasificado como homicidio simple.

Itzel Castillo advirtió que la disparidad entre tipos penales ha significado en los hechos que la justicia que recibe la familia de una víctima dependa del Código Penal del estado donde fue asesinada.

“Es una lotería territorial de la justicia, lo que es inadmisible en un Estado federal que se reclama garante de la igualdad ante la ley”, dijo.

Ruta crítica para iniciativa

Por su parte, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la comisión dictaminadora, explicó que la ruta crítica tiene como objetivo acompañar el estudio de la propuesta legislativa que busca establecer un tipo penal único para todo el país y un marco normativo general que fortalezca la prevención, investigación, sanción y reparación del daño por el delito de feminicidio.

Detalló que la ruta crítica inició con la recepción y turno de la iniciativa, el pasado 23 de julio; de inmediato arrancó el análisis preliminar; además, en julio y agosto se hará un estudio técnico y jurídico para observar la congruencia con el marco constitucional, convencional, legal y jurisprudencial, así como las mejores prácticas nacionales e internacionales.