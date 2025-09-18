Alista CSP nota diplomática por muerte de connacional

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se alista una nota diplomática para el Gobierno de Estados Unidos por la muerte del connacional, Silverio Villegas González, en Chicago a manos del ICE (migración), y ante el trato a la comunidad mexicana por parte de autoridades migratorias del país vecino.

Sheinbaum señaló que se condena la violencia contra el paisano, además de que se otorga apoyo a la familia.

“La otra pues, es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas, ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. La estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos”, recalcó.