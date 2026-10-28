Alista Montiel proceso legal contra Campos

La dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel Reyes, anunció que emprenderá acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, debido a posibles irregularidades electorales, daño moral, calumnias y violencia política de género.

En conferencia de prensa, Montiel Reyes dio a conocer que Morena acompañará la denuncia electoral presentada por el coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en dicha entidad, Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que la mandataria estatal ha intervenido de forma indebida en la contienda política al promover públicamente a un aspirante de su partido.

Sostuvo que María Eugenia Campos ha hecho declaraciones en las cuales anticipa el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) y expresa su intención de impedir que Morena llegue al Gobierno de Chihuahua, lo que podría constituir una violación a la legislación electoral.

Consideró que Maru Campos debe mantener una actuación institucional y abstenerse de intervenir en los procesos electorales desde su responsabilidad como gobernadora del estado.

Va contra acusaciones de Maru Campos

Además de estas acciones en materia electoral, informó que recurrirá a las instancias legales correspondientes por los señalamientos que Campos Galván llevó a cabo en su contra durante entrevistas con medios de comunicación, acusándola de haberse reunido con personas dedicadas a actividades delictivas.

“Presentaremos una denuncia por daño moral y por calumnias, por violencia política de género y una serie de elementos adicionales”, expresó.

Detalló que los procedimientos serán atendidos por representantes jurídicos y que evitará continuar la confrontación pública mientras las autoridades competentes resuelven las denuncias.

Actuar de gobernadora contra exfiscal tuvo motivos políticos

De acuerdo con Ariadna Montiel, sectores del panismo consideran que la actuación de la gobernadora contra su exfiscal tuvo motivaciones políticas para impedir su participación como aspirante a la alcaldía de Chihuahua.

Citó una carta difundida por el exfuncionario, en la que cuestionó el uso de las instituciones de procuración de justicia con fines electorales.

Sostuvo que la mandataria estatal chihuahuense tenía conocimiento desde meses atrás de la presunta participación de agentes extranjeros en un operativo realizado en México, pero que no presentó oportunamente una denuncia.