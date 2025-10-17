Alista PAN relanzamiento con marcha partidista

Acción Nacional se prepara para “relanzarse” como partido político el próximo sábado 18 de octubre en una marcha partidista y ciudadana, que partirá desde el Monumento a la Revolución a las 11:00 horas.

La invitación ha sido difundida por personalidades panistas, como el dirigente nacional del partido, Jorge Romero Herrera, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien afirmó que este movimiento no es solo un evento, sino “el inicio de una nueva era”.

Esto es, de acuerdo con sus representantes, la Marcha del Relanzamiento del PAN.

La diputada López Rabadán explicó en sus redes sociales que durante el último año el partido blanquiazul ha trabajado en un “proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad”.

Dijo que se busca renovar la visión de Acción Nacional, para así reconectar con la ciudadanía “dando un paso firme hacia adelante, con la mirada puesta en el futuro”.

Este relanzamiento, agrega, es para abrir el partido a todos los que quieran entrar y “volver a ser el espacio donde los mexicanos hallen causas, esperanza y resultados” en distintos rubros.

“Relanzamos el PAN porque México necesita una alternativa seria, humana y comprometida con la verdad”, indicó. La idea, por tanto, es: relanzar “con nuevas ideas” pero con “los mismos valores que unen y definen” al panismo.

La Marcha del Relanzamiento del PAN partirá del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el próximo sábado 18 de octubre. La convocatoria es a las 10:30 horas, pero la marcha iniciará a partir de las 11:00 horas bajo el lema “Estamos unidos mexicanos”.