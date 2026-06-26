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Alista Sedena envío de rescatistas a Venezuela

Junio 26 del 2026
Mexicanos colaborarán en las labores de rescate. Cortesía
Mexicanos colaborarán en las labores de rescate. Cortesía

El Gobierno de México expresó la solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los sismos registrados este miércoles, que han dejado decenas de personas fallecidas y heridas.

En la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que partirá un equipo de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrado por rescatistas y personal de sanidad, para colaborar en las labores de atención a la emergencia.

“Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló.

Explicó que una vez que el contingente mexicano se instale en la zona afectada y se coordine con las autoridades venezolanas, se evaluará la necesidad de enviar más apoyo.

La presidenta reiteró el compromiso de México de brindar ayuda humanitaria ante desastres naturales y respaldar a las naciones que enfrentan situaciones de emergencia.

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