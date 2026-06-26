Alista Sedena envío de rescatistas a Venezuela

El Gobierno de México expresó la solidaridad con el pueblo de Venezuela tras los sismos registrados este miércoles, que han dejado decenas de personas fallecidas y heridas.

En la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que partirá un equipo de apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), integrado por rescatistas y personal de sanidad, para colaborar en las labores de atención a la emergencia.

“Antes de continuar, nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. El día de hoy sale un equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional de rescatistas y personal de sanidad para llegar a Venezuela”, señaló.

Explicó que una vez que el contingente mexicano se instale en la zona afectada y se coordine con las autoridades venezolanas, se evaluará la necesidad de enviar más apoyo.

La presidenta reiteró el compromiso de México de brindar ayuda humanitaria ante desastres naturales y respaldar a las naciones que enfrentan situaciones de emergencia.