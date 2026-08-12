Alista Senado reforma para fortalecer autonomía

El Senado de la República prevé aprobar en el próximo periodo de sesiones la ley reglamentaria del artículo 2º. constitucional, que será prioritaria en el que inicia en unos días, una vez que en octubre llegue la iniciativa que garantiza la libre determinación y autonomía de 70 pueblos indígenas y afromexicanos del país para reforzar sus derechos.

Aseveró la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Guadalupe Chavira, quien dijo que ya iniciaron las asambleas regionales del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de donde saldará el proyecto de reforma.

“Estamos hablando que con esta reforma se van a beneficiar más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades y el Senado deberá colocarlas como prioridad en su agenda”, apuntó.

Expuso que los reclamos de los pueblos indígenas ya no pueden esperar más, porque han pasado más de 500 años en los que fueron invisibles y se les consideraba ciudadanos de segunda.