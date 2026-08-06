Alista SEP acuerdo para regular redes sociales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas de las 32 entidades acordaron abrir un debate nacional sobre el uso de redes sociales y dispositivos digitales en las escuelas, con la meta de construir una propuesta que será presentada a legisladores, mientras avanzan en una ruta jurídica para regularizar los llamados planteles militarizados y garantizar la continuidad de estudios de miles de alumnos.

Durante la Sexagésima Séptima Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el titular de la SEP, Mario Delgado, llamó a consolidar una agenda educativa común rumbo al ciclo escolar 2026-2027 y anunció la realización de foros estatales para discutir el impacto de las tecnologías digitales en niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

El funcionario explicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal abrió una discusión nacional sobre los efectos de las redes sociales, las plataformas digitales y los dispositivos electrónicos en la comunidad estudiantil, por lo que pidió a las entidades compartir experiencias de regulación ya aplicadas en algunos estados y promover espacios de análisis con especialistas, docentes y familias.

“Que tomemos decisiones conjuntas a finales de agosto y después presentemos una propuesta a los legisladores”, planteó Delgado.

Las autoridades educativas de las 32 entidades respaldaron la propuesta y acordaron participar en los foros que buscarán identificar buenas prácticas, evaluar el impacto de las restricciones al uso de dispositivos electrónicos en las escuelas y generar elementos para una futura política pública nacional.