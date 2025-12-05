Alistan actualización de Sistema para la Igualdad

De forma obligatoria, en 2026 todas las dependencias federales y entidades de la administración pública deberán entregar un reporte anual sobre la implementación de acciones en favor de la igualdad y paridad de género, así como la incorporación de recursos en esta materia.

Con este nuevo marco, cada institución federal deberá demostrar, año con año, qué está haciendo para cerrar las brechas de género entre mujeres y hombres.

Cuáles son los artículos que se verán modificados

El artículo 5 del documento indica que todas las dependencias y entidades deberán asignar presupuesto específico, generar información con indicadores de género e interseccionalidad y dar seguimiento al principio constitucional de paridad.

También será obligatorio promover acciones afirmativas, eliminar estereotipos, impulsar el adelanto de las mujeres e incorporar la perspectiva de género en su planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

A la par, las instituciones deberán elaborar diagnósticos, sistematizar información estadística y reportar brechas y avances con un enfoque de género e interseccionalidad, lo que implica una evaluación interna constante.

El documento también amplía el número de instituciones que integran este mecanismo nacional y deben cumplir con las obligaciones de paridad de género pues, en el artículo 6, incorpora de manera explícita a entes que no habían sido considerados en la estructura anterior, como la Guardia Nacional, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas y el IMSS-Bienestar.

Dichas instancias deberán cumplir con las nuevas obligaciones de reporte anual y seguimiento.