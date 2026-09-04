Alistan acuerdo de prohibir celulares en las escuelas

Tras una consulta en la que participaron más de 565 mil docentes y 81 % se pronunció por establecer reglas, la Secretaría de Educación Pública (SEP) alista un acuerdo nacional para impedir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales en las escuelas primarias y secundarias, anunció su titular Mario Delgado.

Al encabezar el foro regional sur-sureste “La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las infancias, adolescencias y juventudes mexicanas”, realizado en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, el funcionario adelantó que la regulación será acordada con los secretarios de Educación de las entidades durante los próximos días.

Reglas

“Vamos a tener un acuerdo nacional sobre reglas de acceso de los celulares. Hasta ahí nos vamos a quedar por lo pronto: reglas para el acceso de celulares y pantallas a las escuelas”, señaló.

La propuesta de la SEP establece que en primaria y secundaria no se utilicen dispositivos digitales. En caso de alguna excepción que permita llevarlos al plantel, deberán permanecer guardados durante la jornada escolar.

Para la educación media superior, cada escuela podrá establecer sus propias reglas, debido a que en ese nivel los dispositivos comienzan a emplearse con mayor frecuencia para actividades pedagógicas. No obstante, Delgado aclaró que todos los planteles deberán contar con lineamientos.

En las universidades, donde la mayoría de los estudiantes son mayores de edad, la autoridad educativa no impondrá restricciones, pero invitará a las instituciones y a sus comunidades a establecer acuerdos propios.

“Las universidades, bueno, ya son mayores de edad, no puede haber desde la autoridad algún tipo de restricción, pero sí vamos a hacer una invitación a que en las universidades tengan acuerdos propios con los estudiantes para establecer algunos tipos de lineamientos”, explicó.

Delgado informó que 17 entidades ya cuentan con alguna regulación sobre el uso de dispositivos en las escuelas y que, según la Unesco, más de 114 países han establecido reglas relacionadas con teléfonos, plataformas y redes sociales en el ámbito educativo.

Algoritmos afectan

Sostuvo que las medidas deberán colocar por encima el interés superior de la niñez y no limitarse a prohibiciones, sino acompañarse de acciones de formación y concientización para estudiantes, docentes y familias.

Aseguró que los algoritmos utilizados por las plataformas digitales buscan maximizar el tiempo que los usuarios permanecen en sus aplicaciones y recopilan información sobre su actividad, gustos, preferencias, ubicación y datos biométricos.

Advirtió que esa dinámica puede afectar la salud mental de niñas, niños y adolescentes, quienes todavía se encuentran en proceso de formación de su personalidad, autoestima y manejo de las emociones.

Entre las posibles consecuencias mencionó depresión, insomnio, crisis de ansiedad, aislamiento, autolesiones y trastornos alimenticios, además de la exposición al ciberacoso, acoso sexual, pornografía y otras formas de violencia.