Alistan análisis de legalidad en cambios

El Senado de la República analizará la decisión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que estableció medidas temporales para la modalidad de Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social o Modalidad 40 y ordenó evaluar su impacto en las finanzas del Instituto.

Durante la sesión ordinaria, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota, expuso que el miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dicho acuerdo “que suspende la Modalidad 40 para acceder a una pensión más justa”.

“No es la primera vez que a este gobierno le da por legislar a decretazos. No está dentro de las facultades del Consejo Técnico del IMSS poner en suspensión artículos puntuales de la ley”, indicó desde su escaño.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, informó “atendiendo el planteamiento turnamos el asunto a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para lo revise de manera inmediata”.

Modificaciones

Bajo el acuerdo AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado en el DOF, el Consejo Técnico del IMSS estableció modificaciones temporales en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social o Modalidad 40.

Como medida temporal, y hasta que se cuente con un análisis, las personas que a la fecha de entrada en vigor del acuerdo (el próximo 22 de octubre) se encuentren inscritas en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, permanecerán en dicha modalidad, en las condiciones actuales, hasta la conclusión del periodo que tengan contratado.