Alistan anulación de túnel para robo de combustible

Autoridades federales y estatales alistan la destrucción de un túnel clandestino ubicado al interior del parque Industrial de Atitalaquia, en el estado de Hidalgo, en tanto que en Atotonilco de Tula fue localizado uno más, con una longitud superior a los 90 metros.

De acuerdo con el subsecretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Román Bernal Díaz, personal de esta dependencia, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), realizó una evaluación técnica sobre las condiciones de seguridad antes de intervenir la estructura subterránea.

El funcionario destacó que se busca establecer las medidas preventivas necesarias para evitar incidentes durante las labores de destrucción.

En tanto, también fue localizado otro túnel encubierto de más de 90 metros de longitud en la comunidad de Zacamulpa, municipio de Atotonilco de Tula. En ese lugar, personal de Inteligencia Operativa de Pemex detectó la instalación, presuntamente destinada al robo de hidrocarburos.

La toma clandestina fue inhabilitada y el caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.