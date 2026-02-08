Alistan apoyos económicos a productores de caña

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció que a partir de febrero y marzo comenzará la integración de productores de caña de azúcar a los programas Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar, con los que otorgará apoyos económicos y acceso a financiamiento preferencial para el sector cañero del país.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, la medida forma parte de la estrategia de modernización del campo cañero instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de elevar la productividad, los ingresos y el bienestar de las y los productores, así como fortalecer la soberanía productiva.

La dependencia detalló que la incorporación al padrón de beneficiarios permitirá a los cañeros acceder a financiamiento a tasas preferenciales de 8.5 %, a través del programa Cosechando Soberanía, lo que contribuirá a reducir de manera significativa los costos financieros que actualmente enfrentan.