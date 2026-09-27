Alistan ayuda para afectados por el huracán Polo

La Secretaría de Marina (Semar), a cargo del almirante Raymundo Pedro Morales, informó que la noche del viernes se envió un total de mil despensas y 8 mil litros de agua a Manzanillo, Colima, así como la entrega de 232 despensas a personas afectadas en el estado de Michoacán debido a los efectos del huracán Polo, que actualmente se mantiene como categoría 5 de la escala Saffir-Simpson.

Por medio de un comunicado, la Semar detalló que el envío de ayuda humanitaria se da en respuesta a los cambios y evolución del fenómeno climático que sigue pasando por el Pacífico, por lo que, aseguró, mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Prevención.

De acuerdo con el más reciente reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Polo se encuentra en la categoría 5 y se estima que en los próximos días descienda su intensidad hasta convertirse en depresión tropical.

Ayuda, a bordo del buque ARM Isla Tiburón

La Marina estimó efectos del huracán en el estado de Colima, por lo que realizó el traslado de despensas y agua para las personas afectadas, los cuales fueron enviados a bordo del buque ARM Isla Tiburón (BAL-01).

Asimismo, la dependencia informó que “en caso de ser necesario”, y de acuerdo con la evolución de la trayectoria del huracán, los apoyos y la ayuda humanitaria disponible podrán ser trasladados hacia La Paz y Santa Rosalía, Baja California Sur, las zonas que pudieran registrar mayores efectos del fenómeno meteorológico.

Para el estado de Michoacán, la Marina detalló que brindó apoyo a la población afectada en localidades costeras.

Realiza labores de limpieza y apoyo a comunidades afectadas por el huracán Polo, incluyendo el traslado de habitantes a albergues.

Medidas de la Marina ante huracán Polo

Como parte de la respuesta de la Marina ante el huracán Polo, se informó que arribaron tres vehículos tipo Ural y diverso material, con el propósito de fortalecer las capacidades logísticas y de respuesta, mientras que personal de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) se mantiene preparado y en condiciones de ser desplegado en caso de que las condiciones y evolución del fenómeno meteorológico así lo requieran.