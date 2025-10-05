Alistan cambios sobre propiedad industrial

El Senado de la República, funcionarios y especialistas impulsan una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de Transferencia de Tecnología y para Simplificar el Proceso de Protección de Patentes y Registros, así como el combate a la piratería en México.

Durante una reunión en comisiones, Santiago Nieto Castillo, director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, refirió que entre los objetivos de la iniciativa está fortalecer el desarrollo científico, tecnológico y la innovación, impulsar la transferencia tecnológica, acelerar el otorgamiento de patentes mexicanas, proteger y promover signos distintivos, productos, servicios invenciones, denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

También, busca fomentar la protección del patrimonio intelectual, y situar a México como una nación de desarrollo, con una economía productiva y competitiva a nivel mundial.

Destacó los avances con la “Operación Limpieza” contra la piratería, en alianza del Gobierno Federal con los estatales, donde se busca proteger el prestigio de las marcas registradas.