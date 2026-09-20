Alistan Convención Binacional en el marco del T-MEC

En el marco de la revisión del T-MEC, para el próximo 23 de septiembre se alista en la Ciudad de México la 5ª Convención Binacional México–Estados Unidos.

A cargo de la American Society of Mexico (AmSoc), se prevé que se reúnan más de 40 voces de ambos países para discutir “temas que marcarán el rumbo de la región y trazarán la próxima agenda bilateral”.

“En medio del contexto que se atraviesa por la revisión formal del T-MEC, la quinta edición contempla cinco ejes prioritarios: revisión del T-MEC; perspectivas económicas y crediticias para México y América; transformación digital e inteligencia artificial; energía, nearshoring y seguridad regional; y justicia, instituciones y el fortalecimiento del Estado de derecho”, dijo la AmSoc.

¿Quiénes asisten a la 5ª Convención?

Mencionó que entre los participantes están los gobernadores Alfredo Ramírez Bedolla, de Michoacán; Manolo Jiménez, de Coahuila; Maru Campos Galván, de Chihuahua; Mauricio Kuri, de Querétaro; Pablo Lemus, de Jalisco; y Samuel García, de Nuevo León.

También se contempla la participación de líderes empresariales como Alejandro Malagón, presidente de la Concamin; José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; y Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, entre otros representantes del sector privado.

Además, especialistas del sector tecnológico abordarán cómo Norteamérica puede acelerar la innovación al tiempo que gestiona los riesgos para el empleo, la educación, la seguridad, la ética y la confianza pública.

“El debate explorará dónde se necesitan mecanismos de control inteligentes y cómo la región puede aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial sin menoscabar su competitividad”, indicó.

También se alista un análisis del crecimiento económico, la productividad, las presiones fiscales y la exposición de México a la política comercial estadounidense.