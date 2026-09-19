Alistan debate con clubes, futbolistas y exjugadores

Con la finalidad de analizar las consecuencias deportivas, económicas, laborales, jurídicas y de gobernanza derivadas de la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano, el Senado de la República organizará un conversatorio con la participación de legisladores de todos los grupos parlamentarios, directivos de clubes, futbolistas, exjugadores, abogados y periodistas deportivos.

El “Conversatorio: Fuera de Lugar ¿Por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?” se realizará el próximo lunes 21 de septiembre a partir de las 11:00 horas en el Salón de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores.

Mesas de diálogo

En la primera mesa, para hablar de las implicaciones deportivas y laborales de la eliminación del ascenso y descenso, participarán el periodista Javier Alarcón, el abogado Darío del Real Campos, Giovanni Solazzi, presidente de Cancún FC; José Alberto Castellanos Gutiérrez, presidente de Leones Negros; Roberto Galán de Morales, jugador de Club Atlético Morelia; y, Alfonso Sosa Cisneros, exjugador y técnico de Leones Negros.

En la segunda mesa, que abordará la gobernanza y el impacto económico del cierre del sistema de competencia, se contará con la participación de Raúl Orvañanos, exjugador y periodista; el periodista deportivo Ignacio Suárez, Eduardo López Villarreal, vicepresidente de Mineros de Zacatecas FC; Samuel Hernández, presidente de La Paz FC; José Luis Cendejas, presidente del Club Deportivo Atlético Morelia; Martín Campechano Camarena, abogado de Leones Negros; y, el periodista José “Pepe” del Bosque.

Afectan incentivos en competencia

El senador Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, dijo que la eliminación del ascenso y descenso afecta los incentivos en la competencia y el crecimiento profesional de los jugadores.

“La cancelación del ascenso y el descenso tiene implicaciones en todos los sentidos: en el sentido económico, en el sentido deportivo, en el sentido de posibilidades de ascenso, de movilidad social”, comentó.

“Por ello, esta conversación también busca construir propuestas para recuperar un sistema de competencia abierto, sostenible, transparente y financieramente viable”.