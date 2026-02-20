Alistan debate sobre “pensiones doradas”

El Senado de la República, una vez que reciba la iniciativa presidencial, prevé un amplio debate para analizar y en su caso poner fin a las llamadas “pensiones doradas” que siguen cobrando exfuncionarios de la CFE, Pemex y Luz y Fuerza, para tasarlas en un tope máximo de 70 mil pesos mensuales.

El senador de Morena, Pavel Jarero Velázquez, expuso en entrevista que el Senado abrirá desde la próxima semana una amplia discusión y análisis de la iniciativa de la presidenta, para acabar con las “pensiones doradas” para puestos de confianza de la administración pública federal, las que, dijo, son desproporcionadas.

Señaló que espera que la propuesta avance con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, ya que no se puede estar en contra de que dejen de existir ese tipo de beneficios que representan una sangría de cinco mil millones de pesos anuales y que, una vez que se apruebe, serán destinados a programas sociales.

Pavel Jarero recordó que gobiernos del PRI y del PAN crearon la llamada “burocracia dorada”, con altos salarios, vehículos a su disposición, vales de gasolina y de despensa, bonos, entre ellos el de retiro y una jugosa pensión.