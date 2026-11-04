Alistan denuncia contra exconsejera presidenta

El Instituto Nacional Electoral (INE) dará vista a la Fiscalía General de la República (FGR) acerca de las irregularidades que han encontrado del “Clan Taddei” en dicho organismo autónomo.

“Puede investigarse a más de una persona”, dijo la consejera presidenta interina Blanca Yassahara Cruz García.

Acusan a Taddei de corrupción

Diferentes medios de comunicación dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

Entre las compañías beneficiadas está Cajas Graf, del contratista José Alfredo Hernández Casillas, con quien la exfuncionaria fue captada en video en diferentes ocasiones e, inclusive, llegó al grado de dar órdenes adentro del INE.

Esto derivó en acusaciones de posibles actos de corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación de oficio en contra del Instituto, los Organismos Públicos Estatales Electorales (OPLEs), funcionarios, compañías y contratistas.

Además, Taddei presentó su renuncia en la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre. Blanca Yassahara Cruz García fue elegida como consejera presidenta.