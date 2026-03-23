Alistan discusión de Plan B de reforma con Taddei

Sin consenso entre los partidos que integran la alianza oficialista, este lunes las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado discutirán y votarán el dictamen de la iniciativa del Plan B de la reforma electoral enviada hace unos días por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Votos a favor

Previamente, al filo del mediodía, dichas comisiones recibirán a la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, quien solicitó ser escuchada para exponer sus puntos de vista sobre la propuesta del Ejecutivo.

La sesión de las comisiones dictaminadoras está convocada a las 6 de la tarde de este lunes, y aunque el Partido del Trabajo mantiene su desacuerdo, Morena tiene los votos suficientes para aprobar el dictamen en comisiones.

En donde se le puede complicar la votación es en el pleno, ya que aún no ha amarrado el apoyo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que no respalda la propuesta de que la consulta de revocación de mandato se pueda realizar al mismo tiempo que la elección federal de 2027.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que la intención de Morena es dar la primera lectura del dictamen en la sesión del pleno del próximo martes y llevar a cabo la discusión y votación en la sesión del miércoles.

Discusión

“En la Cámara de Senadoras y Senadores se planea discutir la reforma constitucional en materia política que es conocida como el Plan B. Entre los puntos torales está la reducción de privilegios en los congresos, tanto a nivel federal como en los locales, así de los órganos electorales como el caso del INE, y también el caso de los tribunales electorales locales y el federal. Otro punto importante es fortalecer el derecho de la ciudadanía a solicitar la revocación de mandato de la titular o el titular del Poder Ejecutivo federal y se podrá determinar si es en el tercer o en el cuarto año de gobierno”, explicó.