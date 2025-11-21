Alistan discusión de reforma en materia de vapeadores

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que la dictaminación de la reforma a la Ley General de Salud en materia de vapeadores, se llevará a cabo la próxima semana.

En entrevista con medios, aseguró que la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum será revisada con atención, y no permitirán presiones de “cabilderos poderosos” que busquen beneficiar a la industria tabacalera. “No tenemos por qué hacer caso a quienes envenenen el país, aunque sean cabilderos poderosos o empresas de la industria tabacalera poderosas”, declaró.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, explicó que serán las y los integrantes de la Comisión de Salud, quienes analicen si hay lugar a modificaciones.

ONG’s cuestionan reforma

La reforma ha sido cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, quienes advierten que en el artículo 282 Ter se define a los vapeadores como “aquellos que calientan sustancias tóxicas con o sin nicotina diferentes al tabaco”.

Con lo anterior, aseguran las ONGs, se deja fuera a los productos de tabaco calentado, justo como ocurrió en el decreto presidencial de 2021, que permitió la importación de estos productos, y que después tuvo que corregirse porque se interpretó como un beneficio indebido para la tabacalera Phillip Morris, decisión que en su momento se le atribuyó al consejero jurídico de presidencia Julio Scherer.

En entrevista vía telefónica, Ricardo Monreal manifestó que el tema ya está en la Comisión de Salud, y que revisará cómo viene el dictamen, ya que aún no tiene toda la información.