Alistan firma de convenio contra narcocandidatos

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que firmará este viernes un convenio con cinco instituciones de seguridad pública y financiera, con el fin de avanzar en la revisión de la integridad de las candidaturas hacia la elección intermedia de 2027.

La firma incluirá a la Fiscalía General de la República (FGR), representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Con la finalidad de evitar la infiltración de la delincuencia organizada o cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, el convenio de colaboración facilitará el intercambio de información para el desarrollo de las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes”, señaló el Instituto.

Para esta revisión, tanto los partidos políticos, así como las personas aspirantes a una candidatura independiente, podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas.