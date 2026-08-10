Alistan iniciativa para derecho de réplica en mañanera

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseveró que la conferencia de prensa mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum “debe dejar de ser un espacio de propaganda ideológica desde donde se persigue a los opositores del país y desde donde sin ningún reparo se calumnia a todo aquel que no apoya al régimen de Morena”.

El dirigente sostuvo que “desde el púlpito presidencial se fabrican culpables a diestra y siniestra sin las pruebas suficientes, más que el comentario inquisidor de la presidenta de la República”.

“Ya lo vimos con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, quien es señalado desde la mañanera como culpable de un delito sin que aún termine un proceso en su contra y se desahoguen responsabilidades”, asentó.

Censura en medios

Aunado a ello, aseguró que “bajo el falso argumento de la protección de las audiencias”, el gobierno morenista busca controlar los contenidos que difunden los medios de comunicación en radio y televisión. “Una censura disfrazada con la que se quieren poner fin a las libertades de la ciudadanía”.

El líder blanquiazul respaldó el anuncio realizado por las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión, quienes impulsarán una iniciativa de ley para garantizar de forma estricta el derecho de réplica dentro de las conferencias de prensa mañaneras del Gobierno Federal.

“El PAN va a promover formalmente que se regule el derecho de réplica en las mañaneras para que se le pueda responder en tiempo real a la presidenta”, afirmó.

Romero Herrera señaló que, bajo el principio de equidad, si el Gobierno Federal exige derecho de réplica en los medios de comunicación privados, la oposición y los ciudadanos deben contar con la misma garantía en Palacio Nacional cuando se difunda información falsa o tendenciosa desde el micrófono presidencial.

“No hay un espacio más injusto y desproporcional que la mañanera, en donde se te juzga y se te sentencia si eres de la oposición, pero se te defiende ipso facto si eres del oficialismo”, denunció.

Sentenció que el poder público no puede seguir utilizando los recursos de los mexicanos para perseguir y descalificar a quienes piensan distinto. Con esta iniciativa, afirmó, el PAN busca democratizar el diálogo circular, terminar con el monopolio de la verdad oficial y obligar al Ejecutivo a someterse a la contrastación de datos en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas.

Finalmente, Jorge Romero subrayó que el uso de la estructura del Estado para linchar públicamente a los contrapesos políticos ha sido una constante durante los últimos ocho años. Acción Nacional, aseguró, dará la batalla en el Congreso para poner fin a los monólogos de descalificación y devolverles a los ciudadanos el derecho a una información veraz, plural y sin censura.