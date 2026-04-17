Alistan iniciativa para prohibir fracking en el país

El diputado Adrián González Naveda, del Partido del Trabajo, anunció que presentará una iniciativa para prohibir el fracking y la minería a cielo abierto, retomando el proyecto original del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, se manifestó en contra del fracking y la posibilidad de que se implemente en el país, como anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Es un mandato popular que el pueblo de México nos dio desde el 2024, donde ya se incluía en lo que en ese momento llamábamos Plan C: la prohibición de minería en cielo abierto y del fracking, en el artículo 27”, dijo.

Al diputado González Naveda lo acompañaron representantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking y del Frente de Pueblos Organizados de la Huasteca Potosina en contra del Fracking.

El legislador afirmó que el fracking no garantizará autosuficiencia energética y, por el contrario, generará severos problemas ambientales en materia de abasto del agua, entre otros.