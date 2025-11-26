Alistan iniciativas contra el abuso sexual

En el Senado de la República se encuentra lista la iniciativa para aumentar los tipos penales en contra del abuso sexual contra las mujeres, donde se establece que el silencio no será considerado consentimiento.

Asimismo, la amenaza no será considerada consentimiento, los casos de abuso y acoso sexual podrán investigarse de oficio, sin necesidad de denuncia, así como se prevé reforzar criterios, sancionar situaciones donde exista presión, coerción o manipulación.

Durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, encabezó ayer martes la inauguración de las Escalinatas del Senado por la Igualdad, un espacio simbólico que busca visibilizar la lucha histórica de las mujeres por la libertad y la justicia.

Mensaje

La senadora por Morena dijo que el 25 de noviembre es un día para “cristalizar anhelos” logrados gracias a décadas de lucha feminista, pero también un día de luto por las víctimas de violencia en México y el mundo.