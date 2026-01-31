Alistan legisladores de MC reforma a la FGR

En el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC) van a promover una reforma a la Fiscalía General de la República (FGR) para mejorar el acceso a la justicia.

Ese fue uno de los temas prioritarios que establecieron en su agenda, en la pasada reunión plenaria que realizaron.

También impulsarán la reducción inmediata de la jornada laboral a 40 horas, con dos días de descanso.

Pobres de tiempo

“Ya no puede haber pretextos por parte de la mayoría de Morena, que lleva siete años sin hacerlo, y ya gobernando y con mayorías en la Cámara, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas ahora, y no hasta 2030, y no sin días de descanso. Seguimos haciendo a los mexicanos, no solamente pobres de trabajo, sino pobres de tiempo”, manifestó la diputada Laura Ballesteros.

Detalló que otros temas de su agenda serán la regulación de los plásticos de único uso y la protección al medio ambiente con la ley medioambiental.