Alistan Ley Federal de Ciberseguridad

La Comisión de Derechos Digitales del Senado alista el diseño y aprobación de una Ley Federal de Ciberseguridad, así como revisar legislaciones en materia de libertad expresión en el espacio digital, comercio electrónico y gobierno digital, entre otros rubros.

El presidente de dicha comisión, Luis Donaldo Colosio Riojas, expuso que de acuerdo con el calendario de este órgano legislativo, se incluye la realización de mesas de trabajo, cursos y talleres de capacitación sobre seguridad informática, con motivo del mes de la ciberseguridad, que se conmemora en octubre.

Para noviembre, se tienen planeadas diversas actividades como foros de discusión y capacitación sobre derechos digitales para revisar la Ley General de Derechos Digitales, con el apoyo de diferentes comisiones del Senado y con la colaboración de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Colosio Riojas destacó que en octubre diversas organizaciones públicas y privadas tienen actividades que buscan generar conciencia en la población acerca de los riesgos y la comisión de delitos en el ciberespacio.

“Con la de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones conversamos sobre varios temas, uno de ellos, la organización de unas mesas de diálogo sobre ciberseguridad para ir preparando el dictamen de tres iniciativas que están en comisiones, para una ley nacional sobre ciberseguridad”, precisó.

El senador por Morena, Eugenio Segura Vázquez, consideró importante elaborar un documento con los temas de ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA) derivado de los foros mencionados, con el objetivo de que se incluyan en las consultas públicas para revisar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a realizarse en los próximos meses.

Además, de acuerdo con la agenda de la comisión se prevé reforzar las legislaciones en materia de derechos digitales de personas usuarias, las políticas de seguridad para niñas, niños y adolescentes (NNA) en las plataformas digitales, en el servicio de streaming, así como en las aplicaciones móviles y en las redes sociales.