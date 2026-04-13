Alistan líquido indeleble para la elección de Copaco

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) supervisó la producción y entrega de líquido indeleble que será utilizado durante la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026, así como en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Lo anterior, con el objetivo de asegurar el principio democrático de “una persona, un voto”, informó el órgano local.

Explicó que la producción del líquido indeleble se realizó mediante un convenio de colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución responsable de su desarrollo y fabricación, lo que garantiza altos estándares de calidad y confiabilidad.

Instrumental

Para estos ejercicios de participación ciudadana se produjeron tres mil aplicadores, cada uno con una capacidad de 15 mililitros, suficientes para al menos 750 aplicaciones.

Este insumo será utilizado para pigmentar el pulgar de las personas votantes —preferentemente el derecho— una vez que emitan su opinión o sufragio.

El líquido indeleble es de color morado, visible desde su aplicación y con una permanencia mínima de 12 horas. Además, cuenta con propiedades técnicas que aseguran su eficacia: tiene un tiempo de secado aproximado de 15 segundos, es resistente a solventes de uso común y no provoca irritación en la piel.

Una vez concluidos los ejercicios de participación ciudadana y durante la recuperación de materiales, el líquido indeleble sobrante será entregado a una empresa especializada en el manejo de residuos químicos para su desactivación y confinamiento final.